ВМС ВСУ поразили российский ракетный комплекс "Бастион" в оккупированном Крыму
Силы и средства Военно-морских сил ВСУ в ночь на 16 августа нанесли удар по стартовым позициям и месту дислокации российского берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму
Об этом сообщили ВМС ВСУ, передает RegioNews .
По данным ВМС Украины, в результате удара российские войска понесли значительные потери в вооружении и живой силе. Окончательные потери уточняются.
"Бастион" является дорогостоящим и дефицитным вооружением русской армии. Оккупанты используют этот комплекс для запуска сверхзвуковых ракет "Оникс" и гиперзвуковых ракет "Циркон" по южным и другим регионам Украины.
В ВМС подчеркнули, что украинские военные моряки продолжают снижать боевой потенциал российских войск в Черноморском регионе.
Напомним, что в ночь на 16 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Украины.