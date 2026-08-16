ВМС ВСУ поразили российский ракетный комплекс "Бастион" в оккупированном Крыму

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Силы и средства Военно-морских сил ВСУ в ночь на 16 августа нанесли удар по стартовым позициям и месту дислокации российского берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщили ВМС ВСУ, передает RegioNews .

По данным ВМС Украины, в результате удара российские войска понесли значительные потери в вооружении и живой силе. Окончательные потери уточняются.

"Бастион" является дорогостоящим и дефицитным вооружением русской армии. Оккупанты используют этот комплекс для запуска сверхзвуковых ракет "Оникс" и гиперзвуковых ракет "Циркон" по южным и другим регионам Украины.

В ВМС подчеркнули, что украинские военные моряки продолжают снижать боевой потенциал российских войск в Черноморском регионе.

Напомним, что в ночь на 16 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Украины.