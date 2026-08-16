В Харьковской области мужчина погиб от удара током на рыбалке
15 августа в городе Люботин Харьковской области произошла трагедия во время рыбалки. 25-летний мужчина погиб от поражения электрическим током
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .
По предварительным данным, мужчина рыбачил на одном из прудов города и находился в воде. Во время закидывания удочки крючок зацепился за проволоку, которая находилась под высоким напряжением.
В результате контакта мужчина получил смертельное поражение электрическим током.
По этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".
Полицейские устанавливают все происшествия и причины трагедии.
Напомним, что в Днепре на жилом массиве Приднепровский произошла трагедия на водоеме – погибла женщина. Несчастный случай произошел днем 11 августа.