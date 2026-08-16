В Харьковской области мужчина погиб от удара током на рыбалке

Фото: полиция Харьковской области

15 августа в городе Люботин Харьковской области произошла трагедия во время рыбалки. 25-летний мужчина погиб от поражения электрическим током

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По предварительным данным, мужчина рыбачил на одном из прудов города и находился в воде. Во время закидывания удочки крючок зацепился за проволоку, которая находилась под высоким напряжением.

В результате контакта мужчина получил смертельное поражение электрическим током.

По этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Полицейские устанавливают все происшествия и причины трагедии.

Напомним, что в Днепре на жилом массиве Приднепровский произошла трагедия на водоеме – погибла женщина. Несчастный случай произошел днем 11 августа.