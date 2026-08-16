Кровавый удар по центру Сум: вражеский дрон сжег гражданское авто, есть погибший и раненый

Фото: ГСЧС

Поздним вечером 15 августа в центральной части Сум российский беспилотник попал в гражданский автомобиль

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В результате удара автомобиль загорелся. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По предварительной информации, один человек погиб, еще один получил травмы.

На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.

Напомним, что днем 15 августа российские войска нанесли удар по Кривому Рогу . В результате атаки пострадали два человека.