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02 липня 2026, 07:39

Лубінець: перевірка "Скелі" триває, частину матеріалів передадуть правоохоронцям

02 липня 2026, 07:39
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Фото: з відкритих джерел
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Частину матеріалів за результатами перевірки 425-го окремого штурмового полку "Скеля" буде скеровано до правоохоронних органів

Про це, як інформує "Радіо Свобода", уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав під час пресконференції, передає RegioNews.

"Публічно я готовий буду коментувати результати після того, як ми закінчимо нашу перевірку. Але скажу так, що за тими матеріалами, які ми вже бачимо, будуть скеровані матеріали до правоохоронних органів", – заявив він.

За його словами, моніторингова група Офісу омбудсмана працювала в розташуванні полку 25-26 червня.

Лубінець повідомив, що під час роботи його працівникам надали доступ до всіх необхідних документів, а також можливість конфіденційного спілкування з військовослужбовцями без втручання командування.

"Коли мої працівники працювали в розташуванні, нам дали можливість ознайомитися з усіма документами. Нам дали можливість конфіденційно спілкуватися з військовослужбовцями. Причому, хто буде спілкуватися, визначали ми", – зазначив він.

Омбудсман додав, що після його публічної реакції на ситуацію довкола підрозділу Офіс отримав понад 30 звернень від народних депутатів, чинних і колишніх військовослужбовців. Нині перевіряються як факти, наведені у журналістському розслідуванні, так і нові звернення.

За словами Лубінця, під час перевірки в полку вже працювали слідчі ДБР, представники Військової служби правопорядку та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

"Ситуація, на мій погляд, зараз максимально ретельно перевіряється", – підсумував омбудсман.

Як відомо, за даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 25 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Тим часом командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого 24 червня відсторонили від виконання обов'язків на період проведення перевірок.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що в червні 2025 року її офіс спільно з фахівцями Військової служби правопорядку ідентифікував групу інструкторів, яких підозрюють в організації знущань на полігонах.

Після розголосу Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський також висловився про скандал у полку "Скеля". Він назвав ситуацію "ганебною".

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