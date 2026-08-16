В Ровно неизвестные бросили гранату на территорию дома топ-менеджера столичного ООО

Фото: полиция Ровенской области

В Ровно полиция устанавливает лицо, которое 14 августа бросило гранату во двор местного жителя. В результате взрыва повреждены фасад дома и автомобиль Volvo

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Об инциденте в полицию 15 августа около 08:15 сообщил 75-летний житель Ровно. Мужчина рассказал правоохранителям, что взрыв произошел накануне, 14 августа около 22:30. Впрочем, сразу обращаться в полицию он не стал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехника. Специалисты изъяли обломки гранаты, которые будут направлены на экспертизу.

По факту происшествия следователи начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, а также ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с боеприпасами.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность и мотивы причастного к взрыву.

Напомним, что в воскресенье, 19 июля, в полицию поступило сообщение о травмировании подростка в селе Большой Щимель Корюковского района.

Подросток обнаружил неизвестный боеприпас и принес его домой. В руках 16-летнего парня сдетонировал взрыватель для подрыва гранаты, в результате чего он получил тяжелые травмы.