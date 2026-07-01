"Есть данные разведки": Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе

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Президент Украины предупредил, что россияне готовят новую массированную атаку. Это может произойти уже в ночь на 2 июля.

Об этом президент заявил во время выступления в Дублине, передает RegioNews.

"Сегодня есть информация, очень неприятная, о подготовке очередного такого российского массированного удара. Есть данные разведки и сразу после нашей пресс-конференции я очень скоро буду с командой возвращаться в Украину, очень прошу наших людей быть особенно осторожными, беречь себя, своих детей, свои семьи и пользоваться укрытиями, это очень важно", - предупредил Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил Ирландию за то, что страна проводит расследование относительно того, как в РФ попадает сырье, несмотря на санкции. По словам Зеленского, как только экономика России уменьшается – уменьшается возможность массированных атак.

Напомним, что ранее РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного базирования разных типов. Основное направление удара – Киев . Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.