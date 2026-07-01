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В результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в семи регионах временно остается без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Самая сложная ситуация зафиксирована в Сумской области – из-за повреждений энергообъектов здесь без света находится наибольшее количество абонентов. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

Кроме того, из-за непогоды обесточены более 80 населенных пунктов в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением снабжения.

Из-за последствий российских атак и аномально жаркой погоды, приведшей к существенному росту потребления электроэнергии, 1 июля с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются ограничения. Действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме одной очереди.

Потребителей призывают, по возможности, пользоваться энергоемкими электроприборами днем – с 10:00 до 16:00, а в вечерний период максимальной нагрузки, с 16:00 до 23:00, экономно потреблять электроэнергию. Это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать более жестких ограничений.

Напомним, в ночь на 1 июля РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59 и 151 ударным БпЛА. Силы ПВО обезвредили ракету Х-59 и 130 беспилотников.