Иллюстративное фото: pixabay

В больницах областного центра спасают жизнь 82 запорожцам, пострадавшим в результате российских обстрелов

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Возраст госпитализированных – от 5 до 96 лет. На сегодня 20 раненых находятся в тяжелом состоянии. Среди них четыре ребенка: 5-летний мальчик, две 14-летние девочки и 16-летняя девушка.

Состояние 62 пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Всем госпитализированным медики оказывают необходимую помощь, работая в сложных условиях и под большой нагрузкой.

Напомним, за прошедшие сутки в Запорожской области в результате массированных атак российских войск погибли два человека, еще 36 получили ранения. Под ударом оказались Запорожье и Запорожский район.