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01 июля 2026, 10:33

Войска РФ ударили ракетой по предприятию в Полтавской области: есть пострадавшие

01 июля 2026, 10:33
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 1 июля российская армия нанесла ракетный удар по Полтавскому району. Зафиксировано попадание по одному из предприятий

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

"Предварительно, два человека травмированы", – говорится в сообщении.

Информация о последствиях удара и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, спасатели ликвидировали пожар в строительном супермаркете в Снегиревке Николаевской области, возникший в результате вражеской атаки. Площадь пожара составила 5000 кв. м.

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Полтавская область война обстрелы ракетный удар последствия предприятие пострадавшие
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