"Є дані розвідки": Зеленський попередив українців про масований удар

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Президент України попередив, що росіяни готують нову масовану атаку. Це може статись уже в ніч на 2 липня

Про це президент заявив під час виступу у Дубліні, передає RegioNews.

"Сьогодні є інформація, дуже неприємна, про підготовку чергового такого російського масованого удару. Є дані розвідки і одразу після нашої пресконференції я дуже швидко буду з командою повертатись в Україну, дуже прошу наших людей бути особливо обережними, берегти себе, своїх дітей, свої сім'ї і користуватись укриттями, це дуже важливо", - попередив Володимир Зеленський.

Він також подякував Ірландії за те, що країна проводить розслідування щодо того, як до РФ потрапляє сировина попри санкції. За словами Зеленського, як тільки економіка Росії зменшується — зменшується можливість масованих атак.

Нагадаємо, що раніше РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також ракети атакували Дніпро та Харків.