11:18  29 июня
Дорога усыпана колбасой: россияне атаковали дроном грузовик мясокомбината на Харьковщине
09:42  29 июня
В Киеве нетрезвый мужчина разбил металлической палкой окна пяти авто
09:14  29 июня
В Одесской области парень во время движения залез на крышу BMW и погиб, упав на дорогу
UA | RU
UA | RU
29 июня 2026, 15:40

ВАКС избрал меру пресечения для депутата Сергея Кузьминых

29 июня 2026, 15:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство прокурора САП. Речь идет о замене меры пресечения для народного депутата Сергея Кузьминых

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Суд принял решение взыскать с депутата Сергея Кузьминых залог в размере 49 тысяч гривен. Кроме того, к депутату применили круглосуточный примесный арест и возложили на него ряд обязанностей.

Следует отметить, что ранее депутат неоднократно пропускал судебные осуждения. В частности, он пропустил суд в марте из-за командировок в Литву, а в июне - из-за больничного отпуска.

Напомним, ранее НАБУ задержало действующего народного депутата. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды при содействии частным компаниям в победе в тендерах на поставку медицинского оборудования Житомирской области. По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо якобы получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды – 30% стоимости договора на поставку медицинского оборудования для больницы в Житомире.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
политика НАБУ ВАКС
САП требует через суд конфисковать активы министра Кулебы
17 июня 2026, 15:59
Сотрудник СБУ пытался купить закрытие уголовного дела – САП
17 июня 2026, 15:20
В суд направили обвинительный акт в отношении владельца "Финансы и кредит" Жеваго
16 июня 2026, 23:00
Все новости »
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Полиция открыла дело против "ведьмы" Марии Тихой и "мага" Велиара
29 июня 2026, 16:24
Удар КАБ по Харькову: есть погибший, раненый и поврежденный трамвай
29 июня 2026, 15:59
За эксминистра Галущенко внесли 150 миллионов залога: кто платил
29 июня 2026, 15:54
НАБУ завершило расследование по делу депутата Анны Скороход
29 июня 2026, 15:45
На Львовщине водитель иномарки насмерть сбил человека и скрылся
29 июня 2026, 15:20
День вышиванки планируют сделать государственным праздником после инициативы ОО "Захист Держави"
29 июня 2026, 15:15
В Киевской области маленький ребенок съел яд для крыс
29 июня 2026, 14:55
В Ровенской области 19-летний мотоциклист "разбился" на асфальте
29 июня 2026, 14:40
В Харьковской области мать зарабатывала на порно с 10-летней дочерью
29 июня 2026, 14:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »