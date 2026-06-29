ВАКС избрал меру пресечения для депутата Сергея Кузьминых

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Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Суд принял решение взыскать с депутата Сергея Кузьминых залог в размере 49 тысяч гривен. Кроме того, к депутату применили круглосуточный примесный арест и возложили на него ряд обязанностей.

Следует отметить, что ранее депутат неоднократно пропускал судебные осуждения. В частности, он пропустил суд в марте из-за командировок в Литву, а в июне - из-за больничного отпуска.

Напомним, ранее НАБУ задержало действующего народного депутата. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды при содействии частным компаниям в победе в тендерах на поставку медицинского оборудования Житомирской области. По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо якобы получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды – 30% стоимости договора на поставку медицинского оборудования для больницы в Житомире.