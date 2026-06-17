Сотрудник СБУ пытался купить закрытие уголовного дела – САП

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Сотрудника СБУ отстранили от должности. Оказалось, что его разоблачили на подстрекательстве к взятке

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

17 июня ВАКС применил меру пресечения к сотруднику Службы безопасности Украины. Его подозревают в подстрекательстве предпринимателя к предоставлению неправомерной выгоды правоохранителям. За эти деньги надеялись получить изъятые в ходе обысков средства и закрытие уголовного дела.

"Заслушав доводы сторон, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 328 000 гривен. Также суд отстранил лицо от занимаемой должности", - сообщили в САП.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.