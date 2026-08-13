Получал метадон в двух больницах и продавал по почте: в Днепре будут судить наркодельца

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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Кривом Роге правоохранители задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге помещения нотариального учреждения

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Саксаганском районе. Сообщение о пожаре поступило в полицию 11 августа около 23:30.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ликвидировавших пожар.

В результате возгорания были повреждены помещение и фасад здания.

Полицейские установили личность, которая, по версии следствия, причастна к поджогу, и задержали 21-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

13 августа следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Пока досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что суд признал виновной жительницу Белой Церкви в незаконном сбыте наркотического средства и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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