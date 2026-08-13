На Волыни устроили "туризм для ухилянтов" за 3 тысячи

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На Волыни разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу. Теперь организатор получил подозрение

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

На Волыни 28-летний мужчина организовал незаконную схему переправки мужчин в Польшу вне официального пункта пропуска через государственную границу. За свои "услуги" он просил 3 тысяч долларов.

"Однако при попытке переправки через границу подозреваемого задержали правоохранительные органы, а противоправную деятельность прекратили", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что в Черновицкой области попытка незаконного пересечения госграницы завершилась трагедией. Вблизи поселка Красноильск пограничники обнаружили тело 47-летнего мужчины, пытавшегося бежать в Румынию.