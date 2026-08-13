Около 60 ударов в сутки: на Днепропетровщине враг атаковал четыре района, есть пострадавшие
Российские войска в течение дня совершили почти 60 атак по четырем районам Днепропетровской области. В результате ударов ранения получили четверо мирных жителей
Об этом сообщил начальник Днепропетровской облгосадминистрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
Для атак россияне применили беспилотники, авиационные бомбы и артиллерию.
В Павлограде повреждено помещение логистической компании. Пострадали мужчины 37 и 49 лет. Будут лечиться дома.
В Никопольском районе удары получили город Никополь, а также Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Повреждены здание банка, общежитие, кинотеатр, многоквартирный и частный дома, автомобили. Пострадали 63-летний мужчина и 21-летняя женщина. Оба будут лечиться амбулаторно.
В Синельниковском районе под ударом были Васильковская, Раевская и Покровская община. Повреждена инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частные дома, магазин.
В Криворожском районе россияне нанесли удар по Грушевскому обществу. Возник пожар.
Напомним, что российские оккупационные войска 13 августа нанесли удар по Изюму Харьковской области. В результате атаки пострадали четверо мирных жителей.