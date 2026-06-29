4 года избегал суда: НАБУ задержало действующего нардепа по делу о тендерах на Житомирщине

Фото: из открытых источников

НАБУ задержало действующего народного депутата. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды при содействии частным компаниям в победе в тендерах на поставку медицинского оборудования Житомирской области

Об этом сообщили САП и НАБУ, передает RegioNews.

В САП не называют фамилию задержанного. В то же время, по данным СМИ, речь идет о народном депутате Сергее Кузьминых.

Задержание произошло во исполнение определения Высшего антикоррупционного суда из-за систематической неявки обвиняемого на судебные заседания. По данным следствия, последняя неявка была связана с командировкой за границу.

В САП отмечают, что почти четыре года депутат неоднократно не приходил на судебные заседания.

В частности, он не явился:

29 октября 2025;

30 марта 2026;

1 июня 2026;

22 июня 2026 года.

За две неявки суд уже применял к нему денежные взыскания.

Сейчас народный депутат доставлен в изолятор временного содержания.

Рассмотрение ходатайства прокурора САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей без альтернативы залогу назначено на 29 июня 2026 года.

По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо якобы получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды – 30% стоимости договора на поставку медицинского оборудования для больницы в Житомире.

Кроме того, он, по версии следствия, обещал содействовать заключению еще двух контрактов на поставку медицинского оборудования на сумму более 38 млн. грн. по аналогичной схеме "отката".

Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Обвинительный акт по делу был направлен в суд еще в 2022 году.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьмин был задержан 28 января 2022 года, когда он получал взятку в размере 558 тыс. грн. Согласно данным следствия, деньги он просил за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Ранее депутаты из разных фракций Верховной Рады пытались выяснить, кто именно сотрудничал с антикоррупционными органами по делу в отношении лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой объявили подозрение в предложении взятки. Среди возможных кандидатов во фракции называли народных депутатов Сергея Кузьминых.