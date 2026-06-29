09:42  29 июня
В Киеве нетрезвый мужчина разбил металлической палкой окна пяти авто
09:14  29 июня
В Одесской области парень во время движения залез на крышу BMW и погиб, упав на дорогу
08:49  29 июня
На Закарпатье после конфликта погиб мужчина – задержана жена
UA | RU
UA | RU
29 июня 2026, 10:45

4 года избегал суда: НАБУ задержало действующего нардепа по делу о тендерах на Житомирщине

29 июня 2026, 10:45
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

НАБУ задержало действующего народного депутата. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды при содействии частным компаниям в победе в тендерах на поставку медицинского оборудования Житомирской области

Об этом сообщили САП и НАБУ, передает RegioNews.

В САП не называют фамилию задержанного. В то же время, по данным СМИ, речь идет о народном депутате Сергее Кузьминых.

Задержание произошло во исполнение определения Высшего антикоррупционного суда из-за систематической неявки обвиняемого на судебные заседания. По данным следствия, последняя неявка была связана с командировкой за границу.

В САП отмечают, что почти четыре года депутат неоднократно не приходил на судебные заседания.

В частности, он не явился:

  • 29 октября 2025;
  • 30 марта 2026;
  • 1 июня 2026;
  • 22 июня 2026 года.

За две неявки суд уже применял к нему денежные взыскания.

Сейчас народный депутат доставлен в изолятор временного содержания.

Рассмотрение ходатайства прокурора САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей без альтернативы залогу назначено на 29 июня 2026 года.

По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо якобы получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды – 30% стоимости договора на поставку медицинского оборудования для больницы в Житомире.

Кроме того, он, по версии следствия, обещал содействовать заключению еще двух контрактов на поставку медицинского оборудования на сумму более 38 млн. грн. по аналогичной схеме "отката".

Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Обвинительный акт по делу был направлен в суд еще в 2022 году.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьмин был задержан 28 января 2022 года, когда он получал взятку в размере 558 тыс. грн. Согласно данным следствия, деньги он просил за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Ранее депутаты из разных фракций Верховной Рады пытались выяснить, кто именно сотрудничал с антикоррупционными органами по делу в отношении лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой объявили подозрение в предложении взятки. Среди возможных кандидатов во фракции называли народных депутатов Сергея Кузьминых.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ САП нардеп откат взятка Сергей Кузьминых
Требовал до 20 тысяч гривен ежемесячно у подчиненного: в Винницкой области военному объявили подозрение
26 июня 2026, 09:46
Нардеп Медяник и особняк под Киевом за $1 млн: что выяснили журналисты Bihus.Info
23 июня 2026, 07:58
$25 тысяч за "спокойный бизнес" на Киевщине: в суд передали дело экс-полицейского
23 июня 2026, 07:21
Все новости »
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
FPV-дрон РФ атаковал авто на Харьковщине: погибли отец и сын
29 июня 2026, 11:56
Удар по предприятию в Днепре: семеро раненых
29 июня 2026, 11:37
После атаки РФ в Украине фиксируют обесточивание в шести областях
29 июня 2026, 11:29
Дорога усыпана колбасой: россияне атаковали дроном грузовик мясокомбината на Харьковщине
29 июня 2026, 11:18
Ловушка ура-патриотизма: ссоры с партнерами заканчиваются победой врага
29 июня 2026, 10:58
Тест на переплату: как аккумулятор AGM действительно экономит ваши деньги
29 июня 2026, 10:54
Армия РФ нанесла удар по предприятию в Днепре: есть пострадавшие
29 июня 2026, 10:46
На Запорожье в больницах находятся 16 человек в тяжелом состоянии, пострадавших из-за обстрелов
29 июня 2026, 10:37
На Буковине в реке Прут утонул 16-летний подросток
29 июня 2026, 10:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »