15 тысяч долларов за уклонение от мобилизации: в Николаевской области задержали начальника областного ТЦК и СП

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители задержали начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по подозрению в получении 15 тысяч долларов США неправомерной выгоды за содействие во избежании мобилизации

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, чиновника задержали во время получения дежурной части взятки. Следователи установили, что он получил 10 тысяч долларов США за непринятие мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных, снятие их с розыска в системе "Оберег", создание условий для дальнейшего беспрепятственного бронирования по месту работы.

Кроме того, в рамках этого уголовного производства правоохранители ранее задокументировали получение им еще 5 тысяч долларов США.

По версии следствия, за эти средства должностное лицо должно было не допустить направление мобилизованного мужчины в воинскую часть, вернуть его на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

Таким образом, общая сумма документированной неправомерной выгоды составляет 15 тысяч долларов США.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители проводят обыски по месту службы и проживания задержанного, а также другие первоочередные следственные действия.

Следователи готовят сообщение о подозрении по факту извлечения неправомерной выгоды. Прокуратура планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения должностного лица от занимаемой должности.

Напомним, что ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал бывшему начальнику Мукачевского ТЦК и СП и его подчиненному, ответственному за военный учет и бронирование, меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.