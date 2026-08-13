15 тысяч долларов за уклонение от мобилизации: в Николаевской области задержали начальника областного ТЦК и СП
Правоохранители задержали начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по подозрению в получении 15 тысяч долларов США неправомерной выгоды за содействие во избежании мобилизации
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
По данным следствия, чиновника задержали во время получения дежурной части взятки. Следователи установили, что он получил 10 тысяч долларов США за непринятие мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных, снятие их с розыска в системе "Оберег", создание условий для дальнейшего беспрепятственного бронирования по месту работы.
Кроме того, в рамках этого уголовного производства правоохранители ранее задокументировали получение им еще 5 тысяч долларов США.
По версии следствия, за эти средства должностное лицо должно было не допустить направление мобилизованного мужчины в воинскую часть, вернуть его на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.
Таким образом, общая сумма документированной неправомерной выгоды составляет 15 тысяч долларов США.
Чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Правоохранители проводят обыски по месту службы и проживания задержанного, а также другие первоочередные следственные действия.
Следователи готовят сообщение о подозрении по факту извлечения неправомерной выгоды. Прокуратура планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения должностного лица от занимаемой должности.
Напомним, что ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал бывшему начальнику Мукачевского ТЦК и СП и его подчиненному, ответственному за военный учет и бронирование, меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.