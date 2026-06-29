ВАКС обрав запобіжний захід для депутата Сергія Кузьміних

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Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Суд ухвалив рішення стягнути з депутата Сергія Кузьміних заставу у розмірі 49 тисяч гривень. Крім того, до депутата застосували цілодобовий домешній арешт та поклали на нього низку обов'язків.

Слід зазначити, що раніше депутат неодноразово пропускав судові засудання. Зокрема, він пропустив суд у березні через відрядження у Литву, а у червні - через лікарняну відпустку.

Нагалаємо, раніше НАБУ затримало чинного народного депутата. Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу нібито отримав 558 тис. грн неправомірної вигоди – 30% від вартості договору на постачання медичного обладнання для лікарні в Житомирі.