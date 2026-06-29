11:18  29 червня
Дорога всипана ковбасою: росіяни атакували дроном вантажівку м'ясокомбінату на Харківщині
09:42  29 червня
У Києві нетверезий чоловік розбив металевою палицею вікна п'яти авто
09:14  29 червня
На Одещині хлопець під час руху заліз на дах BMW і загинув, упавши на дорогу
UA | RU
UA | RU
29 червня 2026, 15:40

ВАКС обрав запобіжний захід для депутата Сергія Кузьміних

29 червня 2026, 15:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання прокурора САП. Йдеться про заміну запобіжного заходу для народного депутата Сергія Кузьміних

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Суд ухвалив рішення стягнути з депутата Сергія Кузьміних заставу у розмірі 49 тисяч гривень. Крім того, до депутата застосували цілодобовий домешній арешт та поклали на нього низку обов'язків.

Слід зазначити, що раніше депутат неодноразово пропускав судові засудання. Зокрема, він пропустив суд у березні через відрядження у Литву, а у червні - через лікарняну відпустку.

Нагалаємо, раніше НАБУ затримало чинного народного депутата. Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу нібито отримав 558 тис. грн неправомірної вигоди – 30% від вартості договору на постачання медичного обладнання для лікарні в Житомирі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
політика НАБУ ВАКС
САП вимагає через суд конфіскувати активи міністра Кулеби
17 червня 2026, 15:59
Співробітник СБУ намагався купити закриття кримінальної справи - САП
17 червня 2026, 15:20
До суду скерували обвинувальний акт стосовно власника "Фінанси і кредит" Жеваго
16 червня 2026, 23:00
Всі новини »
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
Ще одна підозра для Тишенка: НАБУ викрило депутата, який "вирішував" питання з кол-центрами на мільйон доларів
29 червня 2026, 17:25
У Києві на ремонті мостів "зникли" майже 7 мільйонів
29 червня 2026, 17:15
Розтрата 105 млн грн на Буковині: ексдиректору митниці оголосили підозру
29 червня 2026, 16:58
Київ та область накриють грози: оголошено жовтий рівень небезпеки
29 червня 2026, 16:50
Наркотиків на 5 мільйонів: на Буковині викрили масштабний канал заборонених речовин
29 червня 2026, 16:40
Поліція відкрила справу проти "відьми" Марії Тихої та "мага" Веліара
29 червня 2026, 16:24
Удар КАБ по Харкову: є загиблий, поранені та пошкоджений трамвай
29 червня 2026, 15:59
За ексміністра Галущенка внесли 150 мільйонів застави: хто платив
29 червня 2026, 15:54
НАБУ завершило розслідування по справі депутатки Анни Скороход
29 червня 2026, 15:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »