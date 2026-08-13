Украинские военные накрыли укрытие россиян, которые хотели "исчезнуть в кустах"
Украинские защитники уничтожают вражескую технику по всем возможным направлениям. Пограничники ударили по укрытиям и технике врага
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу пограничного подразделения "Серебряная тройка". Украинские защитники уничтожили окупантов, их наземный роботизированный комплекс, мотоцикл, генератор и укрытие врага.
"Оккупанты рассчитывают спрятаться в "зеленке". Но зря. Никакая маскировка не скроет врага от украинских экипажей FPV", - говорят украинские военные.
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.