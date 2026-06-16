12:36  16 июня
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан впервые стала мамой
12:23  16 июня
В Черниговской области автомобиль влетел в столб: на месте погибла пассажирка
08:39  16 июня
"Для меня это честь": Усик рассказал о личном разговоре с Трампом
UA | RU
UA | RU
16 июня 2026, 23:00

В суд направили обвинительный акт в отношении владельца "Финансы и кредит" Жеваго

16 июня 2026, 23:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Речь идет о деле взяточничества

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Константина Жеваго обвиняют в предоставлении взятки председателю и судьям Верховного Суда в обмен на принятие решения в его пользу по хозяйственному делу.

"В 2002 году обвиняемый приобрел 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Через 18 лет бывшие акционеры обжаловали договор в суде, однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. В 2022 году апелляционный суд упразднил это решение и признал договор недействительным", - говорят правоохранители.

Напомним, во Франции бывший народный депутат Украины, бенефициар банка "Финансы и Кредит" получил подозрение по делу о выводе более 519 млн грн.

Как известно, осенью 2025 года суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину. Это был второй отказ французского суда в экстрадиции украинского бизнесмена.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Константин Жеваго НАБУ САП
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
Певица Елена Тополя призналась, как она изменилась после "секс-скандала"
17 июня 2026, 00:30
У известной украинской блоггерки полностью сгорел дом
16 июня 2026, 23:55
Удар по Киево-Печерской Лавре: сколько обойдется
16 июня 2026, 23:30
В Херсонской области российские дроны атаковали маршрутку и убили двух гражданских
16 июня 2026, 22:54
Россияне более 40 раз наносили удары по Днепропетровской области, есть погибшие и раненые
16 июня 2026, 22:21
Четверо суток ада: на Житомирщине спасатели потушили масштабный лесной пожар
16 июня 2026, 21:59
В Хмельницкой области разбился Су-24М: летчики погибли
16 июня 2026, 21:40
Россияне охотятся на гражданских: в Никополе в результате атак дронов есть погибшие и раненые
16 июня 2026, 21:30
Нож в спину: в Кривом Роге полиция задержала мужчину за нападение на хозяина квартиры
16 июня 2026, 20:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Все блоги »