В суд направили обвинительный акт в отношении владельца "Финансы и кредит" Жеваго

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НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Речь идет о деле взяточничества

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Константина Жеваго обвиняют в предоставлении взятки председателю и судьям Верховного Суда в обмен на принятие решения в его пользу по хозяйственному делу.

"В 2002 году обвиняемый приобрел 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Через 18 лет бывшие акционеры обжаловали договор в суде, однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. В 2022 году апелляционный суд упразднил это решение и признал договор недействительным", - говорят правоохранители.

Напомним, во Франции бывший народный депутат Украины, бенефициар банка "Финансы и Кредит" получил подозрение по делу о выводе более 519 млн грн.

Как известно, осенью 2025 года суд во Франции отказал в экстрадиции Жеваго в Украину. Это был второй отказ французского суда в экстрадиции украинского бизнесмена.