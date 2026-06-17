САП требует через суд конфисковать активы министра Кулебы

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Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с просьбой признать необоснованными и взыскать в доход государства активы министра развития общин и территорий Алексея Кулебы. Речь идет о квартире и паркоместе стоимостью почти 5 миллионов гривен

Об этом сообщает САП, передает RegioNews.

По данным прокуратуры, в 2021 году, будучи в должности первого заместителя главы Киевской городской администрации, чиновник через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и паркоместа в Киеве.

В 2023 году, когда он был заместителем руководителя Офиса президента, Кулеба "обеспечил заключение договоров купли-продажи по указанным объектам, их государственную регистрацию, а также заключение договоров предоставления услуг по квартире и машино-месту, привлекая к этому своего водителя".

Прокуратура проанализировала официальные доходы и расходы Алексея Кулебы и его семьи и установила, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

Поэтому САП просит ВАКС взыскать актив семьи министра в пользу государства.

Напомним, что с сентября 2024 года Кулеба назначили вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития общин и территорий Украины.

В январе 2023 Алексея Кулебу президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента.