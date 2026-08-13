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13 августа 2026, 19:50

В Киеве СБУ разоблачила агента РФ, пытавшегося срывать грузовые перевозки в прифтонтовые регионы

13 августа 2026, 19:50
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Фото: СБУ
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СБУ разоблачили российского агента. Он делал поджоги по заказу россиян

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, россияне завербовали в столице безработного. Его нашли, когда он искал "быстрый заработок" в соцсетях. Сначала по заказу россиян он поджег релейный шкаф сигнальной установки по одному из направлений Укрзализныци. Таким образом, россияне надеялись нарушить логистику грузовых перевозок, в частности, в прифронтовые районы Украины.

Также предатель сжег машину волонтера, который доставлял гуманитарную помощь и помогал эвакуировать людей из боевых действий. Каждую диверсию он фиксировал на камеру смартфона и посылал фото и видео куратору из РФ.

Суд назначил наказание 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, пытавшегося взорвать автомобиль украинского защитника в Николаеве. Злоумышленник был схвачен непосредственно во время закладки самодельной взрывчатки под машину.

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