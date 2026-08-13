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13 августа 2026, 21:59

Полк "Скала" перешел под оперативное руководство корпуса "Азов"

13 августа 2026, 21:59
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Фото: Скала
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425-й отдельный штурмовой полк "Скала" выполняет боевые задания под оперативным руководством корпуса "Азов"

Об этом в эфире "Бутусов Плюс" сообщил начальник отделения коммуникаций полка Алексей Братущак, передает RegioNews .

"На данный момент мы выполняем боевое распоряжение под оперативным руководством корпуса "Азов". Не все еще наши подразделения переведены под оперативное руководство этого корпуса", - сказал он.

По словам Братущака, речь идет именно об оперативном подчинении, а не вхождении в структуру "Азова".

"Мы не заходим в структуру "Азова", но оперативное руководство, да, точно. Оперативное руководство будет осуществлять корпус "Азов", - сказал спикер полка."

В настоящее время, сообщил Братущак, разбросанные подразделения "Скалы" объединяются для дальнейшей работы на одном участке фронта.

Напомним, что ранее 425-й отдельный штурмовой полк " Скала " официально подтвердил, что с 26 июля пополнение подразделения новобранцами временно приостановлено.

По данным издания "Бабель" , с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" скончались по меньшей мере 25 человек. Речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".

Тем временем командира 425 отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого 24 июня отстранили от исполнения обязанностей на период проведения проверок.

Военная омбудсманка Ольга Решетилова сообщила, что в июне 2025 года ее офис совместно со специалистами Военной службы правопорядка идентифицировал группу инструкторов , подозреваемых в организации издевательств на полигонах.

После огласки Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский также высказался о скандале в полку "Скала". Он назвал ситуацию "позорной".

Правоохранители уже сообщили о первом подозрении по делу полка "Скала". Речь идет о военном, подозреваемом в избиении двух своих собратьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"

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