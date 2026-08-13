На Днепропетровщине задержали пьяного водителя багги, насмерть сбившего 11-летнюю девочку

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепровском районе Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему водителю багги, который, по данным следствия, насмерть сбил 11-летнюю девочку и покинул место аварии

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews . Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 12 августа в селе Иверское.

По предварительной информации, мужчина руководил багги без государственного номерного знака и совершил наезд на малолетнюю пешеходку. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

После аварии водитель покинул место ДТП.

Полицейские установили его местонахождение и разыскали транспортное средство, на котором был совершен наезд.

По данным следствия, к моменту аварии мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, что в Ровенской области правоохранители расследуют смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое произошло утром 13 августа на трассе "Киев-Чоп" в селе Привольное Дубенского района.