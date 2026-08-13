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13 августа 2026, 19:57

Поджег нотариальную контору в Кривом Роге: полиция задержала 21-летнего злоумышленника

13 августа 2026, 19:57
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Кривом Роге правоохранители задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге помещения нотариального учреждения

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Саксаганском районе. Сообщение о пожаре поступило в полицию 11 августа около 23:30.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ликвидировавшие пожар.

В результате возгорания были повреждены помещение и фасад здания.

Полицейские установили лицо, которое, по версии следствия, причастно к поджогу, и задержали 21-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

13 августа следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Пока досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Киеве судили мужчину за государственную измену. Выяснилось, что он поджег автомобиль героя Украины, а также хранил незаконное оружие.

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полиция Днепропетровская область Кривой Рог
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