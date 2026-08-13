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13 августа 2026, 22:24

В Ровенской области в результате столкновения с мусоровозом погиб водитель электроскутера

13 августа 2026, 22:24
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Фото: полиция Ровенской области
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В городе Дубно Ровенской области правоохранители расследуют смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 18-летний водитель электроскутера

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 13 августа около 15.00 на улице Грушевского.

По предварительным данным следствия, произошло столкновение автомобиля ЗИЛ, за рулем которого находился 47-летний житель села Кривуха, и попутного электроскутера, которым управлял 18-летний житель села Привольное.

В результате столкновения водитель двухколесного получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь начал досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства у водителя грузовики отобрали биологические образцы. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, что в Днепровском районе Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему водителю багги, который, по данным следствия, насмерть сбил 11-летнюю девочку и покинул место аварии.

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