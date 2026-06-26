Ситуация на границе с Беларусью: что говорят в ГПСУ о военной активности

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Наращивание различных военных инфраструктурных объектов в интересах РФ наблюдается на территории Беларуси в глубине ее территории, но накопления военных подразделений у границ с Украиной нет

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, речь идет, прежде всего, о развитии военных объектов в глубине белорусской территории.

"В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или собственное усиление военных подразделений и техники, чтобы мы фиксировали, и личный состав – к счастью, этого не происходит", – отметил Демченко.

В то же время он подчеркнул, что влияние России на Беларусь продолжается, в частности, из-за расширения военной инфраструктуры, полигонов и баз для размещения личного состава.

Демченко подчеркнул, что украинской стороне необходимо и дальше усиливать оборонные способности и быть готовой к любым сценариям развития ситуации.

Отдельно он сообщил, что белорусские подразделения, с 2022 года остающиеся вдоль границы с Украиной, не увеличиваются по численности. По его словам, идет только ротация воинских частей, которую фиксируют украинские пограничники.

Напомним, 19 июня президент Украины заявил, что у Лукашенко неделя для демонтажа ретрансляторов, которые помогают российским дронам наносить удары по территории Украины. Он также сообщил, что в Гомельской и Брестской областях Беларуси зафиксировано четыре таких ретранслятора, а поставки бензина из Беларуси в Россию возросли в 13 раз.

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что привлечение его страны к войне России против Украины неприемлемо. Говорит Украине "совершенно нечего бояться" со стороны Беларуси. Комментируя свои предварительные резкие высказывания в адрес Владимира Зеленского, он предположил, что "переборщил" и извинился.

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