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10 августа 2026, 16:25

Зеленский анонсировал новые кадровые решения и усиление ключевых направлений фронта

10 августа 2026, 16:25
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Фото: Volodymyr Zelenskyy/ телеграмм
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Президент Владимир Зеленский заявил, что был принят ряд важных решений по военному управлению, кадровым изменениям, ситуации на фронте и дальнобойным операциям против России

Об этом Зеленский написал в телеграм, передает RegioNews .

По словам президента, на совещании обсудили кадровые предложения, которые представили главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый совместно с Игорем Скибюком и Евгением Хмарой.

"Важные военные вопросы сегодня решили. Обсудили кадровые предложения. Главнокомандующий Вооруженными Силами Михаилом Драпатым во взаимодействии с Игорем Скибюком и Евгением Хмарой предложил видение изменений. Уже часть решений подготовлены, будут еще решения", — отметил Зеленский.

Отдельное внимание участники совещания уделили ситуации на фронте, прежде всего в Донецкой области.

"Детально обсудили ситуацию на фронте – меры по усилению ключевых направлений, и в частности в Донецкой области", — сообщил президент.

Он также поблагодарил украинских военных за результаты обороны и уничтожения российских сил в районах Славянска, Константиновки и Доброполья.

Кроме того, во время совещания был рассмотрен вопрос дальнобойных санкций против России и украинских "мидлстрайков".

"Подробно обсудили и выполнение плана дальнобойных санкций против России, а также наши медстрайки. Часть операций скорректировали, утвердили и новые операции", — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что именно дальнобойные удары позволяют Украине не терять инициативу в войне.

Также значительная часть совещания была посвящена усилению противовоздушной обороны и защиты прифронтовых, приграничных городов, областных центров и Киева.

"Ожидаю дипломатической команды Украины именно тех результатов в обеспечении наших военных способностей, которые объективно нужны. Тематика ПВО для Украины должна быть в топе внимания каждого лидера, каждого государства, которые могут помочь", — подчеркнул Зеленский.

В конце обращения президент поблагодарил украинских защитников.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский официально представил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко.

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