В Харькове водитель BMW с признаками опьянения насмерть сбил мужчину на самокате
В Харькове полицейские задержали 18-летнего водителя автомобиля BMW, подозреваемого в смертельном дорожно-транспортном происшествии. По предварительным данным, юноша управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .
Авария произошла 10 августа около 05:30 по проспекту Байрона в Слободском районе Харькова.
По предварительной информации следствия, 18-летний водитель BMW 328i двигался по проспекту и совершил наезд на 68-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на самокате в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.
Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
На месте ДТП работали следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта и сотрудники патрульной полиции.
По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет.
Напомним, что в Сарнах завершили досудебное расследование в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к тяжелой травме велосипедистки.