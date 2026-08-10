В Харькове водитель BMW с признаками опьянения насмерть сбил мужчину на самокате

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове полицейские задержали 18-летнего водителя автомобиля BMW, подозреваемого в смертельном дорожно-транспортном происшествии. По предварительным данным, юноша управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Авария произошла 10 августа около 05:30 по проспекту Байрона в Слободском районе Харькова.

По предварительной информации следствия, 18-летний водитель BMW 328i двигался по проспекту и совершил наезд на 68-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на самокате в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

На месте ДТП работали следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта и сотрудники патрульной полиции.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, что в Сарнах завершили досудебное расследование в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к тяжелой травме велосипедистки.