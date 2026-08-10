В Ровенской области будут судить мужчину за переправку военнообязанных через границу за $20 тысяч
В Ровенской области завершили досудебное расследование в отношении 22-летнего жителя села Переброды, которого обвиняют в содействии незаконному пересечению государственной границы двумя мужчинами призывного возраста. Материалы уголовного производства уже направлены в суд
Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .
По данным следствия, молодой человек пообещал военнообязанным помочь незаконно покинуть территорию Украины. Для этого он действовал совместно с другими лицами, которых устанавливают правоохранители.
Следователи выяснили, что сообщники на двух мотоциклах Loncin прибыли в одно из сел Сарненского территориального общества, где забрали своих "клиентов". Обходя официальные пункты пропуска, 8 июня они доставили мужчин непосредственно в государственную границу.
Там же, по версии следствия, военнообязанные передали 22-летнему фигуранту 20 тысяч долларов США за организацию незаконного выезда из страны.
Правоохранители задержали жителя Сарненского района в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Впоследствии он воспользовался правом на внесение залога и вышел из-под стражи.
В полиции также сообщили, что это не первый подобный эпизод в биографии обвиняемого. В настоящее время в суде уже находится другое уголовное производство по нему по факту аналогичного преступления, совершенного в прошлом году.
Напомним, что в Черновицкой области попытка незаконного пересечения госграницы завершилась трагедией. Вблизи поселка Красноильск пограничники обнаружили тело 47-летнего мужчины, пытавшегося бежать в Румынию.