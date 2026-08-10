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Уснула на скамейке в метро: в Киеве у женщины украли рюкзак с почти 280 тысячами гривен
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10 августа 2026, 13:29

Уснула на скамейке в метро: в Киеве у женщины украли рюкзак с почти 280 тысячами гривен

10 августа 2026, 13:29
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Фото: полиция
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В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые на станции метро "Вокзальная" похитили у пенсионерки рюкзак с деньгами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина заснула на скамейке в вестибюле подземки, оставив рядом рюкзак, в котором было 6000 долларов, 140 канадских долларов и 160 евро (что равняется около 280 тыс. гривен).

Воспользовавшись ситуацией, злоумышленники забрали рюкзак: один незаметно подхватил вещи и передал сообщнику, после чего оба скрылись.

Женщина обратилась к полицейскому на станции метрополитена.

Правоохранители разыскали и задержали фигурантов – ими оказались 40-летний киевлянин, ранее судимый за имущественные преступления, и его подельник – 43-летний местный житель.

Злоумышленникам объявили подозрение по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина сжег чужой мотоцикл Suzuki, пытаясь открыть багажник. Злоумышленника задержали.

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