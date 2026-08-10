Конфликт в Каменском закончился тяжелыми травмами: пострадавшего госпитализировали
В Каменском полицейские задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений 40-летнему мужчине во время конфликта
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 6 августа. Около четырех часов в полицию поступило сообщение о том, что в больницу скорой медицинской помощи доставили мужчину с тяжелыми травмами.
По предварительным данным, на одной из улиц Каменского между двумя знакомыми возник словесный спор, переросший в конфликт. Во время ссоры подозреваемый ударил потерпевшего по голове предметом, похожим на металлическую трубу.
В ходе первоочередных следственных действий стражи порядка установили обстоятельства происшествия и задержали причастного к преступлению. Им оказался 26-летний знакомый потерпевшего.
По согласованию с Каменской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в Черновцах задержали 53-летнего мужчину. Оказалось, что он жестоко расправился с младшим братом.