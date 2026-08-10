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10 августа 2026, 16:57

В Киевской области подрядчик "нагрелся" на капремонте дороги более чем на 2,67 млн грн

10 августа 2026, 16:57
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Фото: Киевская областная прокуратура
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В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью, которое выполняло капитальный ремонт дорожного покрытия на территории Студениковской общины Бориспольского района. Сумма ущерба, по данным следствия, составляет более 2,67 млн грн

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По информации следствия, руководитель предприятия организовал выполнение дорожных работ с существенными нарушениями проектно-сметной документации, государственных строительных норм и стандартов.

Проведенная экспертиза установила ряд несоответствий асфальтобетонного покрытия нормативным требованиям.

В частности:

  • уровень водонасыщения был завышен;

  • коэффициент уплотнения оказался ниже установленных норм;

  • состав асфальтобетонной смеси и ее физико-механические характеристики не отвечали требованиям ДСТУ.

Несмотря на ненадлежащее качество выполненных работ, подрядчику были уплачены бюджетные средства.

В прокуратуре отметили, что в результате таких действий территориальной общине в лице исполнительного комитета Студениковского сельского совета нанесен имущественный ущерб на сумму свыше 2,67 млн грн.

Директору предприятия поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом в особо крупных размерах.

Напомним, что в Киеве получил подозрение бывший чиновник "Киевзеленстроя". Речь идет о хищении 1,1 миллиона на реконструкцию сквера.

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