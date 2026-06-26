Ситуація на кордоні з Білоруссю: що кажуть у ДПСУ про військову активність

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Нарощення різних військових інфраструктурних об'єктів в інтересах РФ спостерігається на території Білорусі вглибині її території, але накопичення військових підрозділів біля кордонів з Україною нема

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, мова йде передусім про розвиток військових об’єктів у глибині білоруської території.

"В безпосередній близькості до нашого кордону нарощення ударного угрупування або власне посилення військових підрозділів та техніки, щоб ми фіксували, і особовий склад – на щастя, цього не відбувається", – зазначив Демченко.

Водночас він підкреслив, що вплив Росії на Білорусь продовжується, зокрема через розширення військової інфраструктури, полігонів та баз для розміщення особового складу.

Демченко наголосив, що українській стороні необхідно й надалі посилювати оборонні спроможності та бути готовою до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації.

Окремо він повідомив, що білоруські підрозділи, які з 2022 року залишаються вздовж кордону з Україною, не збільшуються за чисельністю. За його словами, відбувається лише ротація військових частин, яку фіксують українські прикордонники.

Нагадаємо, 19 червня президент України заявив, що Лукашенко має тиждень для демонтажу ретрансляторів, які допомагають російським дронам завдавати ударів по території України. Він також повідомив, що в Гомельській та Брестській областях Білорусі зафіксовано чотири такі ретранслятори, а постачання бензину з Білорусі до Росії зросло у 13 разів.

Раніше Олександр Лукашенко наголошував, що залучення його країни до війни Росії проти України є неприйнятним. Каже Україні "абсолютно нічого боятися" з боку Білорусі. Коментуючи свої попередні різкі висловлювання на адресу Володимира Зеленського, він припустив, що"переборщив" і вибачився.

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