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10 августа 2026, 15:46

В Херсонской области будут судить одиозную коллаборантку

10 августа 2026, 15:46
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Херсонщины, обвиняемой в коллаборационной деятельности

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, после оккупации части Херсонской области, российская администрация начала создавать сеть незаконных учреждений и привлекать к их работе местных жителей. Одним из таких учреждений стал так называемый центр занятости населения в Херсонской области.

Следователи установили, что 57-летняя жительница Новотроицкого в августе 2023 года возглавила отделение оккупационного центра занятости на территории так называемого Новотроицкого муниципального округа.

В этой должности, по версии следствия, она организовывала работу подконтрольного оккупантам "отделения", обеспечивала его функционирование, способствовала привлечению местных жителей к работе на оккупационную администрацию.

Впоследствии женщина приобщилась и к политической деятельности оккупационных властей. В сентябре 2023 г. она выдвинула свою кандидатуру и была избрана так называемой "депутаткой Новотроицкого муниципального округа первого созыва" от партии "единая россия".

По данным прокуратуры, получив "мандат", обвинена:

  • участвовала в работе незаконно созданного "совета депутатов";

  • посещала публичные мероприятия оккупационной администрации;

  • демонстрировала поддержку государства-агрессора;

  • способствовала легитимизации незаконных органов власти РФ на временно оккупированной территории Херсона.

Женщину обвиняют по ч. 5 ст. 111-1 и ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, ранее владелицу херсонской ТРК приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами. С момента оккупации областного центра трансляция канала не прекратилась. А потом фокус условно нейтральных материалов сместился в поддержку действий России в регионе.

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