Один из крупнейших НПЗ России остановил работу после атаки дрона – СМИ

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Нефтеперерабатывающий завод NORSI компании Lukoil, являющийся одним из крупнейших в России, остановил работу после атаки украинского беспилотника

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает RegioNews.

По данным собеседников агентства, в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-5 мощностью около 12 тысяч метрических тонн в сутки. Это составляет примерно четверть общей производственной мощности предприятия.

При этом источники отмечают, что завод может частично возобновить работу в ближайшее время за счет использования других производственных установок.

Завод расположен вблизи города Кстово в Нижегородской области РФ, примерно в 450 километрах к востоку от Москвы. Предприятие способно перерабатывать около 15 миллионов тонн сырой нефти в год и производить значительные объемы топлива, включая бензин, дизель, мазут и битум.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, военные Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по производственным мощностям нефтеперерабатывающих предприятий группы "Башнефть" в российском городе Уфа. Эти цели находятся в 1500 километрах от государственной границы Украины.