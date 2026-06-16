После резких заявлений Лукашенко извинился перед Зеленским

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Непризнанный рядом демократических стран президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вовлечение его страны в войну России против Украины является неприемлемым

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Аль-Арабия", цитируемое белорусскими медиа, передает RegioNews.

Лукашенко отметил, что обсуждал вопрос о возможном вовлечении Беларуси к войне с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, российская сторона якобы также не заинтересована в прямом участии Минска в боевых действиях.

Он утверждает, что договоренность между сторонами заключается в недопущении перенесения войны на территорию Беларуси.

"Мы много раз говорили о том, что совершенно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перекинулась на территорию Беларуси", – сказал Лукашенко.

В то же время он признал, что Беларусь уязвима в случае возможных ударов со стороны Украины, поскольку ключевые объекты инфраструктуры могут оказаться под угрозой.

Несмотря на это, Лукашенко заявил, что Украине "совершенно нечего бояться" со стороны Беларуси. Комментируя свои предварительные резкие высказывания в адрес Владимира Зеленского, он предположил, что "переборщил" и извинился.

"Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова", – отметил он.

В то же время, белорусский лидер добавил, что украинскому президенту следует быть осторожнее в заявлениях и "не провоцировать" Минск.

Напомним, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не планирует воевать с западными соседями и Украиной, однако готова ответить на любые проявления агрессии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз попытается втянуть в свою войну Беларусь. По данным разведки, в приграничной Беларуси происходит развитие дорог на территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

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