Фото: полиция

ДТП произошло 8 августа около 05:25 в городе Сквира Белоцерковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

56-летний водитель автобуса Volvo на остановке общественного транспорта выехал на тротуар и сбил 47-летнюю женщину. Потерпевшая получила травмы, ее госпитализировали в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 10 августа в Киеве Audi столкнулась с грузовиком. Погибли женщина и двухлетний ребенок.