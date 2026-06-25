Украина ударила по НПЗ в РФ на 1500 км: Зеленский прокомментировал операции

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Президент Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные операции Сил обороны являются ответом на затягивание Россией войны и обстрелы украинских городов и общин

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, в ночь на 25 июня украинские подразделения поразили нефтебазу "Полтавская" в Краснодарском крае РФ. Расстояние до цели составляло около 300 км от линии фронта.

Также, как отметил Зеленский, утром Служба безопасности Украины произвела поражение двух нефтеперерабатывающих заводов в Уфе - "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл", которые расположены примерно в 1500 километрах от линии фронта.

"Наши дальнобойные операции – это последовательные точные ответы на затягивание Россией войны и удары по украинским городам и общинам", – заявил президент.

Он добавил, что Украина "выполняет план дальнобойных санкций" и поблагодарил украинских военных за точность.

"Россиянам следует думать о настоящей дипломатии, а не пытаться снова кого-то обмануть или выиграть время. Войну нужно завершать", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 23 июня подразделения Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по более чем 60 объектам в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины. Среди них – объекты ПВО, логистическая инфраструктура, топливные склады и энергетические объекты.