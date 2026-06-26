СБУ усиливает давление на РФ: Зеленский утвердил 40-дневную операцию

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский утвердил Службе безопасности Украины 40-дневную операцию влияния на РФ с целью побуждения к окончанию войны

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Зеленский заслушал доклад генерал-майора Евгения Хмары, посвященный плану так называемых "дальнобойных санкций", санкциям средней дальности и результатам работы Службы безопасности Украины на фронте.

По словам главы государства, он утвердил СБУ 40-дневную операцию влияния на государство-агрессора, целью которой является побуждение к прекращению войны.

Зеленский отметил, что СБУ в последние месяцы демонстрирует высокие показатели защиты украинских позиций на фронте благодаря применению беспилотных систем разных типов.

Отдельно он отметил Центр специальных операций Альфа, который, по его словам, является одним из лидеров по результатам поражения личного состава и техники российских оккупационных сил.

Также на совещании обсуждались вопросы внутренней безопасности государства.

Напомним, военные Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по производственным мощностям нефтеперерабатывающих предприятий группы "Башнефть" в российском городе Уфа. Эти цели находятся в 1500 километрах от государственной границы Украины.