Фото: Национальная полиция

В Запорожье после удара управляемыми авиабомбами продолжается ликвидация последствий. Известно, что среди раненых – ребенок

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Четыре управляемых авиабомба россиян ударили по Запорожью и Запорожскому району. Одна из авиамбомб полностью уничтожила частный дом. Также повреждены соседние дома и транспорт. На месте атаки произошел пожар.

"Рани получили 18 человек, среди них - ребенок. В настоящее время за ее жизнь борются врачи. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в ОВА сообщали, что россияне сбросили на город управляемую авиабомбу. В результате атаки поврежден жилой дом.