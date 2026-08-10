В Ровенской области мопедист травмировал пенсионерку на велосипеде, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Фото: полиция Ровенской области

В Сарнах завершили досудебное расследование в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к тяжелой травме велосипедистки

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 марта около 08:00 на улице Технической в Сарнах.

Следователи установили, что 55-летний сарненчанин, управляя мопедом Zonder, перед изменением направления движения без имеющихся препятствий выехал на левую полосу движения. Там он допустил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении и выполнял маневр поворота налево.

В результате аварии 72-летняя жительница Сарн получила тяжелые телесные повреждения. Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы костей черепа, перелом ключицы, гематомы.

По данным правоохранителей, водитель мопеда был трезв.

При процессуальном руководстве прокуратуры мужчине сообщили о подозрении. Несмотря на то, что он искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения, санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт передан в суд для рассмотрения дела по существу.

Напомним, что в городе Березно Ровенского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие , в результате которого погиб 18-летний мотоциклист.