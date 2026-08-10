В Харьковской области мужчина до смерти забил любимую

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В Харьковской области судили мужчину за убийство. Оказалось, что он систематически избивал сожительницу, а последнего избиения она уже не пережила

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Преступление произошло в конце июля 2024 года в городе Берестин. Женщина вместе с сожителем была в квартире. Во время ссоры он нанес ей многочисленные удары в голову и туловище. В результате ее госпитализировали, провели операцию. Однако после визитов сожителя в больницу ей становилось хуже. Через три недели женщина скончалась в больнице.

Соседи и родственники подтвердили, что мужчина систематически ее избивал. Женщина пыталась скрыть синяки за очками. Ранее она уже жаловалась правоохранителям на действия сожителя: у него уже был административный протокол о совершении домашнего насилия.

Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области задержан мужчина, убивший мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения. Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении.