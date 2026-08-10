Россияне ударили по жилому кварталу Никополя: есть погибший и раненые
Российские войска нанесли удар по жилому кварталу Никополя на Днепропетровщине. В результате атаки погиб один человек, еще трое жителей получили ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Алексанжр Ганжа, передает RegioNews .
По предварительным данным, враг попал по частному сектору города. В результате обстрела повреждены жилые дома.
В результате атаки один человек погиб.
Еще три человека получили ранения. Самые тяжелые травмы получил 76-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
На месте вражеского удара работают экстренные службы, правоохранители и спасатели. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что в Запорожье после удара управляемыми авиабомбами продолжается ликвидация последствий. Известно, что среди раненых – ребенок.