Фото: ГСЧС

Днем 9 августа, около 14:20, в микрорайоне Намыв в Николаеве произошла трагедия на водоеме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Подросток прыгнул с пирса в Бугский лиман и пропал под водой. На место вызвали спасателей и полицейских. В ходе поисковой операции водолазы обнаружили тело 13-летнего мальчика на дне реки, ориентировочно в 50 метрах от берега, и подняли его на сушу.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай".

Тело погибшего направили на судмедэкспертизу, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, 9 августа в Полтаве из реки Ворскла водолазы вытащили тело 58-летнего мужчины. Погибший находился на дне реки на глубине около 4 метров.