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20 июня 2026, 13:51

"Музыкальные гастроли" как схема выезда за границу: эксминистру культуры сообщили о подозрении

20 июня 2026, 13:51
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Фото: Прокуратура Украины
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Бывшему в.и.о. министра культуры и информационной политики сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, схема предполагала выезд мужчин призывного возраста за границу под видом участия в благотворительных музыкальных концертах. В документах они были оформлены как участники музыкальной группы, хотя фактически к музыкальной деятельности не имели никакого отношения.

Сначала пограничники отказали этим лицам в пересечении государственной границы. Однако впоследствии руководитель министерства повторно обратился в Государственную пограничную службу с письмом с просьбой содействовать их выезду как участникам музыкального коллектива. Именно этот документ стал основанием для пересечения границы.

В результате, по данным следствия, из Украины выехали восемь мужчин призывного возраста, которые на данный момент не вернулись.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают возможные дополнительные эпизоды и другие лица, причастные к делу.

По данным СМИ, единственным в.и.о. министра культуры за время полномасштабного вторжения был Ростислав Карандеев – с июля 2023 по сентябрь 2024 года.

Напомним, депутату Харьковского городского совета VIII созыва сообщено о подозрении в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Он действовал в сговоре с 28-летним работником местного кафе и организовал схему незаконного выезда мужчин в Румынию.

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