В Черниговской области адвокат за взятки прикрывал схемы для уклонистов

Фото: СБУ

Правоохранители задержали адвоката. Он обещал за взятки "закрыть" дело по организатору схем с уклонением от мобилизации

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

На взятках разоблачили адвоката Совета адвокатов Черниговской области. Он потребовал 80 тысяч долларов США от жены подозреваемого в организации схемы для уклонистов. За эти деньги он обещал повлиять на судей и изменить меру пресечения ее мужу.

СБУ задержала его "на горячем", когда он получил деньги. Теперь адвокату грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,6 миллиона гривен.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.