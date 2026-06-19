11:59  19 июня
За убийство одесского активиста военный получил пожизненное заключение
09:46  19 июня
На трассе в Киевской области автомобиль влетел в отбойник: есть пострадавшие
08:20  19 июня
В Хмельницком правоохранитель насмерть сбил 54-летнего пешехода
UA | RU
UA | RU
19 июня 2026, 16:30

В Черниговской области адвокат за взятки прикрывал схемы для уклонистов

19 июня 2026, 16:30
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали адвоката. Он обещал за взятки "закрыть" дело по организатору схем с уклонением от мобилизации

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

На взятках разоблачили адвоката Совета адвокатов Черниговской области. Он потребовал 80 тысяч долларов США от жены подозреваемого в организации схемы для уклонистов. За эти деньги он обещал повлиять на судей и изменить меру пресечения ее мужу.

СБУ задержала его "на горячем", когда он получил деньги. Теперь адвокату грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,6 миллиона гривен.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ ГБР уклонение от мобилизации схема адвокат
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Серийная воровка "засветилась" во время домашнего конфликта в Харькове
19 июня 2026, 18:23
В Днепре разоблачили банду "квартирных аферистов"
19 июня 2026, 17:59
В Днепре завершили расследование дела о хищении средств на ремонте укрытия
19 июня 2026, 17:45
В Полтавской области пьяный мужчина открыл огонь в кафе
19 июня 2026, 17:35
В Харьковской области мужчина подорвался на взрывном предмете, когда шел на рыбалку
19 июня 2026, 17:20
220 гектаров государственного леса за 2,5 млрд: на Закарпатье разоблачили схему "дачи Медведчука"
19 июня 2026, 16:59
Изнасиловал 13-летнюю девочку: в Харьковской области будут судить 19-летнего родственника
19 июня 2026, 16:47
Пытала собственную дочь с первых недель жизни: в Харькове будут судить 22-летнюю мать
19 июня 2026, 16:20
Суд приговорил насильника трех падчериц к пожизненному заключению
19 июня 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »