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20 червня 2026, 13:51

"Музичні гастролі" як схема виїзду за кордон: ексміністру культури повідомили про підозру

20 червня 2026, 13:51
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Фото: Прокуратура України
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Колишньому т.в.о. міністра культури та інформаційної політики повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, схема передбачала виїзд чоловіків призовного віку за кордон під виглядом участі в благодійних музичних концертах. У документах вони були оформлені як учасники музичного гурту, хоча фактично до музичної діяльності не мали жодного стосунку.

Спочатку прикордонники відмовили цим особам у перетині державного кордону. Однак згодом керівник міністерства повторно звернувся до Державної прикордонної служби з листом із проханням сприяти їхньому виїзду як учасникам музичного колективу. Саме цей документ став підставою для перетину кордону.

У результаті, за даними слідства, з України виїхали вісім чоловіків призовного віку, які станом на зараз не повернулися.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють можливі додаткові епізоди та інших осіб, причетних до справи.

За даними ЗМІ, єдиним в.о. міністра культури за час повномасштабного вторгнення був Ростислав Карандєєв – з липня 2023 по вересень 2024 року.

Нагадаємо, депутату Харківської міської ради VIII скликання повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Він діяв у змові з 28-річним працівником місцевого кафе та організував схему незаконного виїзду чоловіків до Румунії.

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