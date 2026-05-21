21 мая 2026, 10:41

Депутат горсовета Харькова организовал "трансфер" мужчин в Румынию

Фото: Прокуратура Украины
Депутату Харьковского городского совета VIII созыва сообщено о подозрении в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, он действовал в сговоре с 28-летним работником местного кафе и организовал схему незаконного выезда мужчин в Румынию.

Для конспирации участники схемы общались через мессенджер Threema, где обсуждали детали услуг – от оформления фиктивных медицинских документов и бронирования до непосредственной организации пересечения границы.

В феврале 2026 года сообщники предложили знакомому незаконно выехать в Румынию вне официальных пунктов пропуска. Маршрут должен пролегать через Киев и Одесскую область, а стоимость "трансфера" составляла 17 тысяч долларов США. Оплату планировали получить из-за криптогаманца.

В конце марта правоохранители задержали сообщника депутата при попытке получить средства.

Депутату сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали восемь очередных схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины. Стоимость "услуг" достигала 25 тысяч долларов.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года украинские пограничники задержали 68,5 тысяч человек , пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

