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19 июня 2026, 13:00

Во Львове мужчину ради бронирования от службы устроили в полицию за 5 тысяч долларов

19 июня 2026, 13:00
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Фото из открытых источников
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Франковский районный суд Львова утвердил соглашение о признании виновности по делу о злоупотреблении влиянием. Речь шла о трудоустройстве мужчины в правоохранительные органы

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Речь идет об инспекторе сектора кадрового обеспечения Львовского районного управления полиции №2 Главного управления Национальной полиции во Львовской области. В материалах дела говорится, что он якобы в сговоре с заместителем начальника отдела кадрового обеспечения Управления полиции охраны совершил коррупционные действия.

В январе задокументировали получение чиновником 5 тысяч долларов. Эти деньги платили за влияние на должностных лиц УПО при трудоустройстве мужчины в полицию с последующим бронированием от военной службы. Правоохранитель сказал "клиенту", что сумма взятки может увеличиться, если у него были проблемы с ТЦК.

После разоблачения полицейского уволили. После этого он заключил с прокурором соглашение о признании виновности и добровольно перечислил 100 тысяч гривен в поддержку ВСУ. Суд назначил наказание в виде 93,5 тыс. гривен штрафа.

Напомним, ранее в Ровенской области окружной административный суд рассмотрел спор между ТЦК и гражданином, которого призвали на военную службу. Оказалось, что ТЦК мобилизовал студента.

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